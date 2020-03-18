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Akhisar süper olabilir

Akhisar süper olabilir
Giriş Tarihi: 18.3.2020

İlk 2 takımın direkt üçüncü takımın ise Play-Off'tan Süper Lig'e çıkacağı TFF Birinci Lig'de Hatayspor ve Erzurumspor avantajlı gibi gözükse de son haftalarda sürpriz puan kayıpları yaşadılar. Bu durum tabii ki Bursaspor gibi Akhisarspor gibi takımların da iştahını kabarttı. Akhisarspor sezona kötü başladı ama sonradan yarışın içine kendisini atmayı başardı. Teknik direktör faktörü futbolda çok önemli. Akhisar Süper Lig'e çıkabilir çünkü Yılmaz Vural önemli bir isim var takımın başında. Akhisarspor son Erzurum maçını kazansaydı şimdi ikinci sıradaydı. Orada müthiş bir yarış var ve Akhisar kaliteli kadrosuyla bu işi başarabilir."

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