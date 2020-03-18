Altay Başkanı teşekkür etti

Ekmekçioğlu, Fenerbahçe’nin Koşukavak konusuna büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Fenerbahçe'nin yeni yapılanmada görev almasını istediği teknik direktörleri Yalçın Koşukavak konusuna da açıklık getirdi. Ekmekçioğlu, kendilerine böyle bir teklifin geldiğini belirterek, "Yalçın Koşukavak yetiştiği ve formasını terlettiği Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemedi. Yalçın Koşukavak hedefinin Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak olduğunu belirtti" şeklinde konuştu.

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Altay'ın genç başkanı Özgür Ekmekçioğlu şöyle devam etti: "Ülke futbolunun alışıla gelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından beri kulübümüzle sürekli görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetimine ve başkan Ali Koç'a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."