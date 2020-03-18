  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Altınordu en kötü sezonunu yaşıyor

Altınordu en kötü sezonunu yaşıyor

Altınordu en kötü sezonunu yaşıyor
Giriş Tarihi: 18.3.2020

TFF 1. Lig'de altıncı sezonunu geçiren Altınordu, alt yapıdan yetiştirdiği ve sadece Türk futbolcularla mücadele ettiği ligde en kötü sezonunu geçiyor. Bu sezon 31 puanla 14. sırada yer alan İzmir ekibi, 28 haftalar göz önüne alındığında en kötü performansını sergiledi. Kırmızı-lacivertliler, lige çıktığı ilk sezon olan 2014-15'te 28. haftayı 38 puanla 9. basamakta, 2015-16'da ise 34 puanla 13., 2016-17'de 39 puanla 8., 2017-18'de 48 puanla 4., geçen sezon ise 45 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Kırmızı-lacivertliler, ligde bitime 6 hafta kala Play-Off hattının 12 puan gerisinde, düşme hattının da 7 puan üzerinde yer alıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu en kötü sezonunu yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA