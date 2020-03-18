Altınordu en kötü sezonunu yaşıyor

TFF 1. Lig'de altıncı sezonunu geçiren Altınordu, alt yapıdan yetiştirdiği ve sadece Türk futbolcularla mücadele ettiği ligde en kötü sezonunu geçiyor. Bu sezon 31 puanla 14. sırada yer alan İzmir ekibi, 28 haftalar göz önüne alındığında en kötü performansını sergiledi. Kırmızı-lacivertliler, lige çıktığı ilk sezon olan 2014-15'te 28. haftayı 38 puanla 9. basamakta, 2015-16'da ise 34 puanla 13., 2016-17'de 39 puanla 8., 2017-18'de 48 puanla 4., geçen sezon ise 45 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Kırmızı-lacivertliler, ligde bitime 6 hafta kala Play-Off hattının 12 puan gerisinde, düşme hattının da 7 puan üzerinde yer alıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ