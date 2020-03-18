Avrupa’da futbol durdu

UEFA, 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı telekonferans sonucunda EURO 2020 finalleri 2021 yılına ertelerken Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını da askıya aldı.

Avrupa Futbol Birliği UEFA'nın acil koduyla 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı telekonferans toplantısında tarihi kararlar alındı. Avrupa Futbol Birliği UEFA, bu yıl düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nın korona virüs tehdidi nedeniyle 11 Hazi-ran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanacağını belirtti. Birlik ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının da virüs tehditi geçene kadar askıya alınmasına karar verdi. UEFA ayrıca ülke federasyonlarına İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyon-lar Ligi finalinin 27, Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası finallerinin de 24 Haziran'da oynanması için teklifte bulundu.



TOP ÜLKE FEDERASYONLARINDA

Yerel liglerin seyircili veya seyircisiz oynanıp oynanmaması ile ilgili de görüş bildiren UEFA, bu konuda kendilerinin karar veremeyeceğini belirtip sorumluluğun ülke federasyonlarına ait olduğunu vurguladı. Bu karar sonrasında ise gözler TFF'ye çevrildi. Bilim Kurulu ve Bakanlıkların tavsiyesi ile maçların seyircisiz oynanmasına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu da dün yaptığı toplantı sonrasında basın mensuplarına lig takviminin her kategoride aynı şekilde devam edeceğini bildirdi.



Süper Lig maçları seyircisiz devam

ÇİN'de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa'da etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle birçok ligde erteleme kararı alınmıştı. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da birçok ligde müsabakalara ara verilmişti. Avrupa'nın yanı sıra ABD, Rusya, Japonya, Suudi Arabistan'ta da futbol organizasyonlarını durdurma kararı alındı. Süper Lig'de ise geçtiğimiz hafta alınan karar ile hafta sonu oynanan müsabakalara seyirci alınmamıştı. Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF, başta Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, 3. Lig ile BAL ve tüm kentlerdeki amatör küme maçlarının yine seyircisiz olarak oynanacağını bildirdi.