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Ekol Göz Menemen’de operasyon kapıda

Ekol Göz Menemen’de operasyon kapıda
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Sarı-lacivertli ekipte, disiplinsiz davranışları gerekçesiyle yönetim 29 yaşındaki golcü futbolcu Hüseyin Çolak’ı bıraktı.

TFF Birinci Lig'de Play-Off hedefinden uzaklaşan Ekol Göz Menemenspor'da yönetim faturayı kesti. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkaran sarı-lacivertli ekipte, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim Hüseyin Çolak'ı süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.

4 GOL 3 ASİST YAPTI

29 yaşındaki golcü oyuncunun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Sarı-laci-vertli ekipte 27 maçta forma giyen ve 4 gol atıp, 3 de asiste imza atan Hüseyin sezon sonuna kadar takımdan ayrı çalışacak. Bu sezon ilk kez mücadele ettikleri ligde hakem hatalarından çok canları-nın yandığını belirten Ekol Göz Menemenspor'un genç teknik patronu Cenk Laleci, "Ligin ikin-ci yarısında ortaya çok iyi futbol koyduğumuz maçlardan sahadan puansız ayrıldık. Aleyhimize verilen penaltılar ve bariz hakem hataları yüzünden çok canımız yandı. Umarım bundan sonraki haftalarda hakemlerimizde çok daha dikkatli olurlar" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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