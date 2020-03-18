F.Bahçe’den şok adım

İstanbul’a giden UEFA Pro Lisans sahibi Yalçın Koşukavak, başkan Ali Koç ile görüştü. Anlaşma sağlanamazken genç teknik adamla ligin bitiminde bir görüşme daha yapılacak.

Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bekleneni veremeyen ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe'de yönetim, dün ilginç bir hamle yaptı. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak'a talip oldu. Görüşmek için İstanbul'a davet edilen genç teknik adamla önce anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin UEFA Pro Lisans sahibi Koşukavak'a bu sezon takımı antrenmanlarda çalıştırması, gelecek sezon da yardımcı antrenör olarak düşündüğü belirtildi. Bu sezon Bursaspor'un ardından Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak'ın teknik adam olarak üçüncü bir kulübün başında sahaya çıkma şansı bulunmaması üzerine anlaşma sağlanamadı.

GÖRÜŞMELER SONLANDIRILDI

Altay yönetiminin bilgisi dahilinde yapılan görüşmede Fenerbahçe yönetimi, 47 yaşındaki teknik adam Yalçın Koşukavak'ın ile görüşmelerin sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırıldığını duyurdu.