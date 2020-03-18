Futbol karantina altında

Korona virüs spor dünyasını da sardı. Bir çok ünlü takımın teknik direktörü, futbolcusu ve başkanında koronaya rastlardı. Dünyada çok sayıda kulüp karantina başlattıklarını açıklarken panik havası oluştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, spor dünyasından birçok isme de bulaştı. Çok sayıda kulüp, karantina başlattıklarını açıkladı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı. İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ise korona virüsün en fazla etkilediği kulüplerden oldu. İspanyol ekibinde futbolcular Garay, Mangala ve Gaya'nın yanı sıra antrenörler Camasara ve Aliaga'nın da bu hastalığa yakalandığı açıklandı. Mevcut durumda virüsün etkisini en çok gösterdiği ülke olan İtalya'da, Serie A takımlarından Sampdoria'da Albin Ekdal, Omar Colley, Fabio Depaoli, Morten Thorsby, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynski, Manolo Gabbiadini testleri pozitif çıkan isimler oldu.

CHELSEA DE NASİBİNİ ALDI

Bir başka İtalya Serie A takımı Fiorentina'da da Patrick Cutrone ve German Pezzella hastalığın baş gösterdiği futbolcular oldu. Avrupa futbolunun söz sahibi takımlarından olan Juventus'un başarılı defans oyuncusu Daniele Rugani de korona virüse yakalandı. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bunun ardından İtalya'ya dönmeyeceğini söyleyerek Portekiz'de kalma kararı aldı. İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarından Chelsea de korona virüsten nasibini aldı. Mavilerin 19 yaşındaki oyuncusu Callum Hudson-Odoi'nin testleri pozitif çıktı. Yaklaşık 1 haftadır virüsle mücadele ettiğini açıklayan genç oyuncu, hastalığı yendiğini ifade etti. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, 3 oyuncusunun korona virüse yakalandığını belirtti. İngiliz ekibi, bu isimlerin karantinaya alındığını ilan etti.