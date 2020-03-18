Futbolumuzu kaos bekliyor

Hocam ligin ertelenmesi ve kalan maçların seyircisiz oynanması şampiyonluk yarışını ve düşme hattını sizce nasıl etkileyecek?

Ligin ertelenmesini şuan hiç kimse istemiyor zannedersem. Tabii ki takımların tavrı bulundukları yerle orantılı olacak. Çünkü düşme potasında olanlar sonuna kadar mücadele edecektir. Şampiyonluğa oynamak isteyenlerin de aralarında 1-2 puan fark varken, neden kabul etsin ligin yarıda kalmasını. Seyircisiz oynanması çok da istenilen, umut edilen bir şey değil ama önlem bu şekilde de alınabiliyorsa bu lig seyircisiz de bitirilebilir, sorun yok onda. En azından hocaların sesi daha çabuk duyulabiliyor.

SEZON LİG İPTAL EDİLEMEZ

"Ama şu da bir gerçek ki ligin bir süreliğine ertelenmesi ve kalan maçların da seyircisiz olarak tamamlanması hedefi olan takımların tepkisine neden olacak. Bu işte mağduriyetler olacağından tepkilerin de dozajı artacaktır."



Hocam ligde her hafta senaryo değişiyor.

Sizce son 8 maçta kim avantajlı. G.Saray üst üste 3. kez şampiyon olabilir mi?"



"Sivasspor son maçında yenilince, Beşiktaş da G.Saray ile berabere kalınca şampiyonluk şanslarını azalttılar ama yarışın içindeler. Fikstürler çok acayip takımlar birbirine yakın. Bu süreçte en az hata yapan takım yola devam edecek. Ama kopmaların olacağını sanmıyorum. Sonuna kadar sürecek bir yarıştan bahsediyoruz. Tabii ki bu virüs olayı hem psikolojik, hem de fiziksel olarak takımları etkileyecek. Ayakta kalan takım kendisine yer bulacak. Kim şampiyon olur onu kestiremem. Her takımın kendisine göre artıları ve eksileri var. Bir sürpriz şampiyon çıkabilir."

FATİH TERİM FAKTÖRÜ ASLAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

"Galatasaray 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı ama son iki maçını berabere tamamladı. Bundan sonra kalan 8 maçın 5'i deplasmanda. Trabzonspor ile evinde oynayacak olması avantaj gibi gözüküyor.



Son dönemde MHK ve VAR'a büyük tepkiler var. Sizce sistem sağlıklı şekilde yürüyor mu?

"Bence bu 1-2 sene VAR'da staj anlamında güzel işler yapıldı. VAR'ın nasıl kullanılması gerektiği-ni az çok öğrendik. VAR'a uygun hakemler daha çok VAR oda-sında olmalı diye düşünüyorum. MHK istifa etsin mi etmesin mi farklı bir konu. Peki yeni gelen ne yapacak, neyi değiş-tirecek. Bu hatalar dün de vardı, yarın da olacak. Türkiye'de ne yazık ki VAR sistemi hakemlerimiz tarafından yanlış algılandı. Hakemler "Ben hata yaparım yapmam önemli değil. Zaten arkamda VAR var. Ben oradan ne çıkarsa ona uyarım. Böyle hakemlik olmaz."

BU SİSTEMDE DEVAM EDİLMELİ

"Sistem doğru kullanıldığında çok çok iyi bir sistem. Hala yanlışlar yapılıyor olabilir ama doğruları yapmaya başladı-ğımız şeyler de çoğaldı. VAR Türk fut-boluna müthiş katkılar verecek."



MHK'ye ve hakemlere müthiş tepkiler var. Canı yananlar MHK'nın değişmesini istiyor."



"Önemli olan zihniyeti değiştirmemiz. Türkiye'de hakem yetişmiyor. Hakikaten futbol oynayıp da, hakemliği tercih eden arkadaşlara çok büyük ihtiyaç var. O aksiyonu, o beceriyi, görmüş yaşamış olan arkadaşlar bu işe teşvik edilmeli. Gerçekten maçları seyrederken öyle enteresan şeyler yaşıyoruz ki, 'Bu nasıl görülmez' ya da 'Bu nasıl hissedilmez?' diye. Genel de bu hatalar futbol oynamamış bu heyecanı sahada yaşamamış hakemler yapıyorlar.

İSİMLER DEĞİŞMELİ

Her şey de VAR'a bırakılmamalı. Birazcık karakter, birazcık oyun görüşü, bilinçli bir şekilde karar vermek lazım. 'Aman ben karışmayayım, birisi karar versin, ben düdüğü çalarım, sorun varsa onu da VAR ile hallederim' gibi bir zihniyet var. Hakemlik 'etliye sütlüye karışmayayım' demek değil. VAR'a sırtını dayayan hakemler var. Bu futbola zarar veriyor. Unutma ki seni takip eden bir radar var. Cesaretle çık maçını yönet."

ŞENOL KANTÜRK