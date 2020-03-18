Galatasaray sıkıntılı

Süper Lig’de şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsa Falcao, Muslera ve Feghouli gibi oyuncuları satacak.

G.Saray'da endişeli bir bekleyiş var. Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, seyircisiz oynadığı maçta Beşiktaş ile berabere kalarak zirve yarışında altın değerinde 2 puan kaybederken Şampiyonlar Ligi stresi de sardı. Cim-Bom Devler Ligi'ne gidemediği takdirde ağır bir faturayla karşılaşacak. Yönetim kadrosunda yer alan yıldızlara şu anda yaklaşık 55 milyon Euro maaş ödüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği takdirde kulübün kasasına 40 milyon Euro'luk bir gelir girmemiş olacak. Eğer İstanbul temsilcisi istediğini elde edemezse Radamel Falcao, Younes Belhanda, Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması gündeme gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA BUNU YAŞAMIŞTI

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda Beşiktaş'ın 2 sezon önce yaşadığı durum sarı- kırmızılıların da başına gelmiş olacak.