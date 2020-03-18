Galibiyet hasreti bitti

Ligde son galibiyetini 15 Şubat 2020'de deplasmanda Konyaspor'a karşı alan Göztepe, 4 haftadır 3 puanı bir arada görememişti. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından G.Antep FK ile berabere kalırken, Kayseri, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya ise yenilmekten kurtulamamıştı. İzmir temsilcisi bu galibiyetle birlikte evinde Beşiktaş galibiyetinin ardından 2 maç sonra kazandı. Sarı-kırmızılılar son üç maçta kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri havalandırmamıştı, ancak bu maçta iki gol atmayı başardı.