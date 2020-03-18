Göztepe kendine geldi

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son üç karşılaşmada üste üste kaybederek Avrupa Kupaları’na gitme şansını kaybeden İzmir temsilcisi erteleme maçında Rizespor’u yenerek hasreti dindirdi.

Göztepe, olumsuz hava şartları yüzünden oynanamayan erteleme maçında Rizespor'u mağlup etti: 2-0. 5. dakikada Castro ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu, Rizesporlu Garmash'a çarpan top kornere çıktı. 9'da sol kanattan atak yapan Rizespor'da ceza sahasına içerisine topla giren Garmash, sol çaprazdan şutunu attı, top az farkla kalenin üstünden auta çıktı. 24'te sol kanattan serbest vuruş kullanan Göztepe'de Napoleoni'nin yaptığı ortada topa ceza sahası içinde Titi dokundu. Pozisyonun devamında kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kontrol etti. 45+1'de sol taraftar korner kullanan Göztepe'de Berkan Emir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Borges, kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

56'da Berkan Emir, orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten ceza sahasında şutunu çekerken, savunmada Talbi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0. 61'de Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Napoleoini'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 70'te kazanılan serbest vuruşu kullanan Boldrin'in şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Karşılaşma 2-0 sona erdi.







Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maça taraftar alınmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, pankart ve bayraklarla tribünleri süslerken, sessiz başlayan maçta Göztepe taraftarlarının desteğini alamadı.

Kadroda rotasyon

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Kasımpaşa maçının kadrosunda değişime gitti. Palut, savunmada Gassama'yı yedek kulübesine çekti. Gassama'nın yerine dün savunmanın sağında Murat Paluli forma giydi. Poko'nun yerine cezası sona eren Soner forma giyerken Mossoro'nun yerine Deniz Kadah, Tripic'in yerine de kanatta Napoleoni forma giydi. Palut, ileri uçta da bu kez Wilczek'i yedeğe çekerek Jerome'ye şans verdi.

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