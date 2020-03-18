G.Saraylı oyuncu karantina altında!

Sezon başında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Almeria'ya kirala- nan Ozornwafor, karantina altına alındı. Genç oyuncu, korona virüs sebebiyle bütün takımın kişisel olarak karantinada olduğunu belirtti. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Michael Frey'in kiralık olarak forma giydiği Nürnberg takımında bir oyuncuda korona tespit edildiği o nedenle de takımın gözetim altına alındığı belirtildi. 2016- 2017 sezonunda Trabzon'da oynayan şimdi de Troyes forması giyen Hyun-jun Suk da korona virüsüne yakalanmıştı.