  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Horoz uçuyor

Horoz uçuyor

Horoz uçuyor
Giriş Tarihi: 18.3.2020

’de son 3 karşılaşmadan 7 puan çıkartan ve kurtuluş ışığını yakan Horozlar’da dümene geçen teknik patron , 1.75 puan ortalaması yakalayıp önceki isimleri ve ’i solladı.

Süper Lig'de Gençlerbir-liği'ni mağlup eden ve son 3 maçta 7 puan ala-rak çıkışını sürdüren Yuka-tel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'un dümene geçme-siyle yükselişe geçti. Yeşil-siyah-lılar, 4 hafta önce Mehmet Özdi-lek'in yerine göreve getirilen teknik direktör Bülent Uygun'la yeni bir sayfa açtı. Denizlispor'la çıktığı ilk maçta Kasımpaşa dep-lasmanından 2-0 yenik ayrılan Uygun, BTC Türk Yeni Malatyas-por, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği müsabakalarında takımı toparla-yıp fark yarattı. Bu sezon özel-likle iç sahada çok kötü sonuçla-ra imza atan Denizlispor ilk defa Atatürk Stadı'nda iki maç üst üste kazanmasını bildi. Yeni Malatyas-por ve Gençlerbirliği'ni gol yeme-den yenen Horozlar, alt sıralardan uzaklaşıp derin bir nefes aldı. Yukatel Denizlispor Yücel İldiz döneminde Süper Lig'de 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlu-biyet aldı, 6 gol attı, 8 gol yedi, 8 puan topladı. Horozlar, Mehmet Özdilek döneminde 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağ-lubiyet aldı, 15 gol attı, 22 gol yedi, 16 puan topladı.

EN BAŞARILI ANTRENÖR

Bülent Uygun dümene geçtikten sonra, yeşil-siyahlı Ege temsilcisi, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 5 gol attı, 4 gol yedi, 7 puan topladı. 1.75 puan ortalaması yakala-yan tecrübeli hoca, 1.07'yle Yücel İldiz ve 1.14'le Meh-met Özdilek'i solladı.

Prim 30'ar bin TL oldu
Yukatel Denizlispor'da, daha önce iç saha galibiyet primini 20'şer bin, dış saha galibiyet primini ise 25'er bin lira olarak açıklanmıştı. Yeşil-siyahlı yönetim, Gençlerbirliği maçı sonrası futbolcuların ısrarı ile prime zam yaptı. Başkan Ali Yalçın ve kurmayları, primi 30'ar bin TL'ye çıkarttı. Böylece Denizlisporlu futbolcular, son 3 haftada 100'er bin TL prim kazanmış oldu.


Yeni hedef Sivasspor maçı
Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala Denizlispor 31 puan ile 10. sıradaki yerini korurken, yeşil-siyahlı ekip son 3 haftadır yakaladığı çıkışını ilerleyen haftalarda da sürdürmek istiyor. Horozlar, ligde oynadığı 26 maçtan 8'ini kazanırken, 7'sinde ise berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, geriye kalan 11 karşılaşmada ise sahadan yenik ayrıldı. Son haftalardaki çıkışıyla ve futboluyla umut veren Denizlispor, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasını da kazanarak son 3 haftadır yakaladığı çıkışını sürdürmek istiyor.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Horoz uçuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA