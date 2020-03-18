Horoz uçuyor

Süper Lig’de son 3 karşılaşmadan 7 puan çıkartan ve kurtuluş ışığını yakan Horozlar’da dümene geçen teknik patron Bülent Uygun, 1.75 puan ortalaması yakalayıp önceki isimleri Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’i solladı.

Süper Lig'de Gençlerbir-liği'ni mağlup eden ve son 3 maçta 7 puan ala-rak çıkışını sürdüren Yuka-tel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'un dümene geçme-siyle yükselişe geçti. Yeşil-siyah-lılar, 4 hafta önce Mehmet Özdi-lek'in yerine göreve getirilen teknik direktör Bülent Uygun'la yeni bir sayfa açtı. Denizlispor'la çıktığı ilk maçta Kasımpaşa dep-lasmanından 2-0 yenik ayrılan Uygun, BTC Türk Yeni Malatyas-por, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği müsabakalarında takımı toparla-yıp fark yarattı. Bu sezon özel-likle iç sahada çok kötü sonuçla-ra imza atan Denizlispor ilk defa Atatürk Stadı'nda iki maç üst üste kazanmasını bildi. Yeni Malatyas-por ve Gençlerbirliği'ni gol yeme-den yenen Horozlar, alt sıralardan uzaklaşıp derin bir nefes aldı. Yukatel Denizlispor Yücel İldiz döneminde Süper Lig'de 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlu-biyet aldı, 6 gol attı, 8 gol yedi, 8 puan topladı. Horozlar, Mehmet Özdilek döneminde 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağ-lubiyet aldı, 15 gol attı, 22 gol yedi, 16 puan topladı.

EN BAŞARILI ANTRENÖR

Bülent Uygun dümene geçtikten sonra, yeşil-siyahlı Ege temsilcisi, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 5 gol attı, 4 gol yedi, 7 puan topladı. 1.75 puan ortalaması yakala-yan tecrübeli hoca, 1.07'yle Yücel İldiz ve 1.14'le Meh-met Özdilek'i solladı.



Prim 30'ar bin TL oldu

Yukatel Denizlispor'da, daha önce iç saha galibiyet primini 20'şer bin, dış saha galibiyet primini ise 25'er bin lira olarak açıklanmıştı. Yeşil-siyahlı yönetim, Gençlerbirliği maçı sonrası futbolcuların ısrarı ile prime zam yaptı. Başkan Ali Yalçın ve kurmayları, primi 30'ar bin TL'ye çıkarttı. Böylece Denizlisporlu futbolcular, son 3 haftada 100'er bin TL prim kazanmış oldu.





Yeni hedef Sivasspor maçı

Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala Denizlispor 31 puan ile 10. sıradaki yerini korurken, yeşil-siyahlı ekip son 3 haftadır yakaladığı çıkışını ilerleyen haftalarda da sürdürmek istiyor. Horozlar, ligde oynadığı 26 maçtan 8'ini kazanırken, 7'sinde ise berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, geriye kalan 11 karşılaşmada ise sahadan yenik ayrıldı. Son haftalardaki çıkışıyla ve futboluyla umut veren Denizlispor, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasını da kazanarak son 3 haftadır yakaladığı çıkışını sürdürmek istiyor.

SEBAHATTİN ALP