Kaf-Kaf’ın prensleri

Üçüncü Lig’de Play-Off kovalayan Karşıyaka’da Hakan Kuş, Cenk Özbey, Metin Peker, Anıl, Mustafa Aşan ve Doğukan en istikrarlı oyuncular oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 43 puanla 5. sırada Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'da Hakan Kuş, Cenk Özbey, Metin Peker, Anıl Çıracı, Mustafa Aşan ve Doğukan İnci en çok sahada kalan oyuncular olmayı başardı. Takımın en istikrarlı futbolcuları olan 6 oyuncudan Anıl hariç takımları adına 26 gole imza attı. Forvet hattında oynayan Hakan Kuş 2 bin 343 dakika oyunda kaldı ve fileleri de 8 kez havalandırarak en çok forma giyen isim oldu. Savunma hattında oynayan Cenk Özbey ise 2 bin 340 dakika forma giydi ve 4 gol kaydetti. Bir diğer stoper Metin 2 bin 250 dakika görev aldı ve 1 golle katkı yaptı. Sezon başından beri sağ bek ve sol bekte bölgelerinde oynayan Anıl'da 2 bin 192 formayı terletti.

EN SKORER İSİM DOĞUKAN İNCİ

TAKIM kaptanı Mustafa Aşan da 2 bin 182 dakika süre alarak en çok sahada kalanlar arasına girdi. Tecrübeli oyuncu ise 1 gol atmayı başardı. Hücum hattında forma giyen Doğukan İnci 12 golle Karşıyaka'nın en skorer ismi oldu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ