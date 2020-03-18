Kaptan Emre çok istiyor

Emre Belözoğlu’nun da genç teknik adamla bir görüşme yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı kaptan Emre Belözoğlu ile yeni hoca konusunda bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Belözoğlu'nun Ali Koç'a lig bitine kadar Yalçın Koşukavak'ın takımı çalıştırabileceğini, ardından da yeni teknik direktörün yardımcılığını yapabileceğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine Ali Koç'un genç teknik adamı İstanbul'a davet ederek bir görüşme gerçekleştiği ifade edildi.

KOŞUKAVAK İZMİR'E DÖNDÜ

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, iddialar üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı. Yapılan görüşmelerin ardından Koşukavak, Altay'ın TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesabı yaptığı ve teklifi kabul etmediği ifade edildi. Genç teknik adamın İzmir'e dönerek takımın başında idmanlara yeniden başladığı açıklandı. Koşukavak'ın başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya geldiği ve gelişmeleri aktardığı da öğrenildi.