Kartal’da gündem Boateng

Beşiktaş yönetimi, Fiorentina’dan kiralanan ve sözleşmesinde opsiyon bulunan Ganalı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağını görüşecek.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İtalyan temsilcisi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in takımdaki geleceği belli olacak. Sözleşmesinde '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar maddesi bulunan Ganalı yıldız 5 maç daha 45 dakika üzeri sahada kalırsa sözleşmesi otomatikmen uzayacak. Ancak deneyimli futbolcunun performansı ve maaşı siyah-beyazlıları düşündürüyor. İlk 3 haftada 2 gol kaydeden Boateng, özellikle son 2 haftada gösterdiği performansla geldiği günlerdeki performansının gerisinde kaldı. Gelecek yıl takım bütçesi 18 milyon Euro civarında olacak Kartal, sadece Boateng'e 1.7 milyon Euro maaş ödemek zorunda kalacak.

SERGEN YALÇIN DÜŞÜNCELİ

Bu arada Antalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta eksik oyuncular var. Yıldız golcü Burak Yılmaz'ın kart cezalısı, defansın önemli isimlerinden Gökhan Gönül ve Boateng'in de sakatlıklarının sürmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı düşündürüyor.