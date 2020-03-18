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Korona virüsünden futbolda ilk ölüm

Korona virüsünden futbolda ilk ölüm
Giriş Tarihi: 18.3.2020

ispanya'nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia'nın, korona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Francisco Garcia'nın ölümü futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, genç futbol adamının aynı zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi. İspanya'nın Malaga şehrinin takımlarından Atletico Portada Alta'nın 21 yaşındaki genç antrenörü Fransisco Garcia'nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız" denildi.

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