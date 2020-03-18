Rotasyon kapıda

Siyah-beyazlı ekipte, Akhisar maçında teknik heyet kadroda 3 değişikliğe birden gidecek.

TFF 1. Lig'de Play-Off kovalayan Altay'da Akhisarspor ile oynanacak olan Ege derbisinde rotasyon gündeme geldi. Ligde geçtğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile berabere kalan Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, formsuz olan bazı oyuncuları kenara çekerek on birde değişikliğe gidecek. Ege derbisinde Akhisar ile oynayacak olan İzmir temsilcisinde son maçın on birinde 3 değişiklik yapılması bekleniyor.



KERİM'İN YERİNE DOĞA OYNAYACAK

Siyah-beyazlı ekipte, performansları beğenilmeyen Segbefia'nın yerine Yılmaz, Kappel'in yerine Turgut Doğan'ın şans bulması beklenirken, sakat olan Kerim'in yerine de Doğa İşeri'ye gün doğdu. Ayrıca Karagümrük maçında yedek soyunan oyuna girdikten sonra kart gören golcü Yaser de cezası nedeniyle forma giyemeyecek.