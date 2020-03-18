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Şok! ’de lig yeniden başlıyor

Şok! Çin’de lig yeniden başlıyor
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin Halk Cumhuriyeti normale dönerken, Çin Futbol Federasyonu ertelenen ligin 18 Nisan'da yeniden başlamasına karar verdi. Çin Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının hızla azalmasının ardından kararını verdi. Daha önce 22 Şubat'ta başlamasına karar verilen ancak korona virüs salgınının ülkeyi derinden vurması nedeniyle süresiz ertelenen Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da Qingdao Huanghai-Shijiazhuang Ever Bright karşılaşmasıyla start verileceği belirtildi. Çin'de Guangzhou Evergrande takımında teknik direktörlük yapan İtalyan efsanesi Fabio Cannavaro, "Burada her şey normale döndü" dedi.

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