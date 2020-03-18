Türkiye Kupası finali ve ligler aynen devam

Futbol Federasyonu Süper Lig'deki akış ve diğer organizasyonlarda da hiç bir değişiklik yapmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Trabzon ile Antalya-Alanyaspor arasında 21-22 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan rövanş maçları ile TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları normal sürelerde yine seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek. Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında Alanyaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0, Trabzonspor ise evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının Play-Off tarihleri de daha sonra belirlenecek. Futbol Federasyonu aksilik çıkmazsa bundan sonraki maçların doğal akışında tamamlanıp sezonu Mayıs ayında bitirmeyi planlıyor.