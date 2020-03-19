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Haberler Spor Akhisar Belediye Bornova’yı geçti

Bornova’yı geçti

Akhisar Belediye Bornova’yı geçti
Giriş Tarihi: 19.3.2020

TBL'de Akhisar Belediye, Bornova Belediyespor'u 80-61 yendi, Play-Off iddiasını kanıtladı. Maça hızlı başlayan ve ilk periyotu 25-11, devreyi de 41-29 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar, 3. periyotta farkı açtı: 66-41. Salondan 80-61'lik zaferle ayrılan ve 24. maçında 14. galibiyetini alan Akhisar'da, Cizauskas 20, Erdem 15, Merthan ve Seawright 10'ar sayı attı.

KENAN MOLLA

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