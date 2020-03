Akigo tetikte

Erzurum BŞB’yle berabere kalarak 2. sıraya çıkma fırsatını teptiklerini belirten tecrübeli teknik patron Vural “Artık hata yapma lüksümüz yok. Toplayacağımız 18 puan bizi 63 puanla Süper Lig’e taşır” diye konuştu.

1. Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardın-dan evinde Erzurumspor BŞB'yle golsüz berabere kalıp rakibinin 2. sıradaki yerine kurulma fırsatını kaçıran Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, kalan 6 maçta hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi. Vural, "Erzurum maçını kazanamadığımızdan artık Süper Lig'e direkt çıkmak için kalan 6 maçta puan kaybetme hakkımız olmadığını düşünüyorum. Şu an 45 puandayız. Toplayacağımız 18 puan bizi 63 puanla Süper Lig'e taşır" diye konuştu.

'HER HAFTA AYRI FİNAL'

Vural, şöyle devam etti: "Takımımızda Allah'a şükür sakatlık derdi kalmadı. Altay maçının oluşacak kadrosunda bu sıkıntıdan dolayı oynamayacak oyuncumuz yok. Cezalı oyuncumuz yok. Bu aralar 2. sarı kartlar arttı. 7 tane oyuncumuz daha dikkatli olmak durumunda. Ama çok şükür oyuna bakıldığında hiç birisi gereksiz kart görmüyor. Çok şükür her hafta üstüne koya koya gidiyoruz. Maalesef fiziksel yorgunluk var. Her hafta başka bir final maçı bizi bekliyor. Şimdi de Altay önünde kritik bir 90 dakikaya çıkacağız. Altay 2 puan gerimizde, hakikaten final maçı. Kalan 6 maçı iyi değerlendirip Süper Lig nedefine ulaşmak istiyoruz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah her şey düzelince burada 13 bin kişiye oynayan bir Akhisarspor olur."

KENAN MOLLA