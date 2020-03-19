Altınordu’da kart görmek yasaklandı

TFF 1. Lig'de bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Altınordu'da yönetim kümede kalmanın hesaplarını yaparken, İzmir ekibi düşme potasıyla arasındaki puan farkını da açmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, seri galibiyetler alarak rahatlamak istediklerini söyledi. Bu arada Boluspor maçı öncesinde kırmızı-lacivertli ekipte stoper Sinan Osmanoğlu, orta saha oyuncusu Berkay Samancı ve sağ bek Kerim Alıcı sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik heyet oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Her oyuncuya ihtiyaç duyulduğunu belirten teknik heyet, "Önümüzdeki haftalarda kadromuz daha da alternatifli olmak zorunda" diye konuştu.