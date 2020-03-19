Berkan soldan geliyor

Göztepe'nin 32 yaşındaki sol beki Berkan Emir Rizespor maçın-da attığı golle takımını galibi-yete taşıyan isimlerin başında yer aldı. Göztepe'yi bu sezon 1-1 biten Gaziantep FK maçında attı-ğı golle de yenilgiden kurtaran başarılı futbolcu deplasmanda 4-1 yenildikleri Kasımpaşa maçın-da da takımının tek golünü kay-detmişti. İzmir ekibinde bu sezon 22 maçında banko forma giyen ve 1975 dakika sahada kalan Berkan, 4-0 kazandıkları Kayseri maçında da gol asisti yaparken takımı-na dolaylı olarak 7 puanlık katkıda bulundu.