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Haberler Spor Berkan soldan geliyor

Berkan soldan geliyor

Berkan soldan geliyor
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Göztepe'nin 32 yaşındaki sol beki Berkan Emir Rizespor maçın-da attığı golle takımını galibi-yete taşıyan isimlerin başında yer aldı. Göztepe'yi bu sezon 1-1 biten Gaziantep FK maçında attı-ğı golle de yenilgiden kurtaran başarılı futbolcu deplasmanda 4-1 yenildikleri Kasımpaşa maçın-da da takımının tek golünü kay-detmişti. İzmir ekibinde bu sezon 22 maçında banko forma giyen ve 1975 dakika sahada kalan Berkan, 4-0 kazandıkları Kayseri maçında da gol asisti yaparken takımı-na dolaylı olarak 7 puanlık katkıda bulundu.

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