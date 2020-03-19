Bilekleri bükülmüyor

İzmir 2. Amatör Küme’de 3. hafta geride kalırken, 74 takımın 10 grupta mücadele ettiği ligde 17 takım henüz yenilgi yüzü görmedi.

İzmir 2. Amatör Küme'de şampiyonluk yarışı kızışıyor. 74 takımın 10 grupta mücadele ettiği ligde 17 takım yoluna namağlup olarak devam ediyor. A Grubu'nda Yeni Bağarası, Koyundere Gençlik, B Grubu'nda Karşıyaka Demirköprü, Nergizspor, C Grubu'nda Bayraklı Belediye, Çaymahalle Demirköprü, D Grubu'nda Bornova Ataspor, E Grubu'nda Örengücü, Yeşilçamspor, F Grubu'nda 1925 Gençlikspor, G Grubu'nda Karabağlar Sevgispor, H Grubu'nda Alsancak Gençlik, Kayaspor, J Grubu'nda Genç Tiregücü, Torbalı Gençlik, Hilalspor, K Grubu'nda da Karaburun Gençlikspor'un bileğini büken olmadı. A Grubu'nda Yeni Bağarası, Gerenköy'ü 11-0, B Grubu'nda Karşıyaka Demirköprü, Bostanlıspor'u 8-2, H Grubu'nda Şirinyer İdmanyurdu, İzmir Kültürspor'u 8-0, J Grubu'nda Tiregücü, Torbalı Gençlik'i 8-1 yenip bu haftanın en farklı skorlarına imza attı.