Bir erteleme daha kapıda

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebinde bulunacağını belirtmesinin ardından bu organizasyonun da ertelenmesi bekleniyor. Infantino, iyi futbol için dengeli çözümler bulmak ve tüm paydaşların çıkarlarını korumak amacıyla 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın, 2021 sonuna, 2022'ye veya 2023 yılına ertelenmesi teklifinde bulunacağını aktardı. 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de Haziran- Temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.