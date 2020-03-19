Bucaspor ile Torbalı sancılı

İki ekip de Bölgesel Amatör Lig’de kümede kalmak için savaşıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta mücadele eden ve geçen sezon amatör kümeye düşen Bucaspor, ligin bitimine 4 maç kala bir alt lige düşme tehlikesi yaşıyor. Grupta, Çiğli Belediyespor'un Yalovaspor'a yenilmesinin ardından aradaki puan farkı 5'e çıkarken işler de karıştı. Eğer Çiğli temsilcisi şampiyon olup 3. Lig'e çıkamazsa İzmir'in 92 yıllık kulübü Bucaspor, Süper Amatör Küme'ye düşecek. Sarı-lacivertli ekip, 14 takımın yer aldığı grupta oynadığı 22 maçta topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Torbalı da Bucaspor gibi bir alt lige düşme tehlikesi içinde. İkinci yarının başlamasıyla birlikte çöküş yaşayan ve bir çok futbolcunu ödeme yapamadığı için kaybeden Torbalı, ligde oynadığı son 10 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Torbalı oynadığı 22 maçta topladığı 15 puanla son sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, Yalova Kadıköy, Çayırova, Atlas ve Sultangazispor ile oynayarak maçlarını tamamlayacak.