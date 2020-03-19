Denizlispor çalışmamış

Bülent Uygun takımın eski teknik direktörleri İldiz ve Özdilek’e gönderme yaptı.

Son üç maçtan 7 puan çıkartarak düşme hattından iyice uzaklaşan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun takımın sezon başından beri sakatlıklarla boğuştuğunu ve bu yüzden ligde istenen yerde olmadığını söyledi. Takımının kadro kalitesi açısından ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu dile getiren Uygun, "Bu takım ilk 5'in içinde olabilecek kalitede ama bir türlü çıkışa geçilememiş. Takım sezon başından beri sakatlıklarla boğuşmuş. Bu takımın iyi çalıştırılmadığını gösteriyor" diyerek Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'e göndermelerde bulundu.

YENİ YENİ TOPARLANIYORUZ

Zorlu süreci en iyi şekilde geçirmek istediklerini dile getiren Uygun, "Çok iyi takımlara karşı oynadığımız 3 karşılaşmada 7 puan toplayarak ilk nefesimizi güzel şekilde almış olduk. Yeni yeni toparlanıyoruz. Denizlispor olarak ligde kalıcı olmak ve düşme korkusu yaşamak istemiyoruz. Ligde 8. sıraya kadar çıkmanın hesaplarını yapıyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP