Egeli golcüler krallığa doğru

Manisa FK’nın tecrübeli forveti Serdar Deliktaş ve Muğlaspor’un yıldızı Murat Can 20 golle zirvede.
Profesyonel liglerde en golcü isimler Ege Bölgesi'nden. 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantileyen Manisa FK'nın tecrübeli golcüsü Serdar Deliktaş ve 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off'u kovalayan Muğla'nın forveti Murat Can Bölükbaşı 20 golle Türkiye liglerinin en golcü isimleri olarak krallıkta zirvede yer alıyor.
KARİYER REKORUNU KIRDI
34 yaşındaki Serdar, siyah-beyazlı formayla kariyer rekoru kırdı. 27 maçta banko görev yapan yıldız forvetin gol attığı 13 karşılaşmada Manisa FK, 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı hanesine 34 puan yazdırdı. 27 lig maçında banko görev yapan Murat Can, Serdar gibi kariyerindeki en başarılı sezonu geçirirken, 20 golle takımın başarısına katkı sağladı.
ÜMİT YÖNEY
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