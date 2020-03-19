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Haberler Spor Egeli golcüler krallığa doğru

Egeli golcüler krallığa doğru

Egeli golcüler krallığa doğru
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Manisa FK’nın tecrübeli forveti Serdar Deliktaş ve Muğlaspor’un yıldızı Murat Can 20 golle zirvede.

Profesyonel liglerde en golcü isimler Ege Bölgesi'nden. 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantileyen Manisa FK'nın tecrübeli golcüsü Serdar Deliktaş ve 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off'u kovalayan Muğla'nın forveti Murat Can Bölükbaşı 20 golle Türkiye liglerinin en golcü isimleri olarak krallıkta zirvede yer alıyor.

KARİYER REKORUNU KIRDI
34 yaşındaki Serdar, siyah-beyazlı formayla kariyer rekoru kırdı. 27 maçta banko görev yapan yıldız forvetin gol attığı 13 karşılaşmada Manisa FK, 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı hanesine 34 puan yazdırdı. 27 lig maçında banko görev yapan Murat Can, Serdar gibi kariyerindeki en başarılı sezonu geçirirken, 20 golle takımın başarısına katkı sağladı.

ÜMİT YÖNEY

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