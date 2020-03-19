Fener’e kötü haber

İngiliz basını F.Bahçe ile anılan Bilic’in şu anda çalıştırdığı West Bromwich’den ayrılmasının mümkün olmadığını yazdı.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmeyi düşündüğü isimler arasında yer alan Slaven Bilic ile ilgili olumsuz haber geldi. Ortaya atılan iddialar sonrası İngiliz basını, Bilic'in mevcut şartlarda Türkiye'ye dönmesinin pek mümkün olmadığını kaydetti. BirminghamLive'daki haberde, Bilic'in F.Bahçe'nin başına geçmesine yönelik ihtimalin olmadığı ve "tam anlamıyla komik bir çaba" olduğu belirtildi. Daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich, korona virüs nedeniyle verilen ara öncesinde 70 puanla ikinci sırada yer alıyordu.

İNGİLTERE'DE DEVAM EDECEK

Bilic'in West Bromwich takımında mutlu olduğu kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği gelen haberler arasında. 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapan Hırvat çalıştırıcı daha sonra West Ham United ve Al Ittihad'ta da görev yapmıştı.