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Göztepe’ye ilaç gibi geldi

Göztepe’ye ilaç gibi geldi
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Süper Lig'de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'nda Rizespor'la seyircisiz oynayan erteleme maçını 2-0 kazanan Göztepe puanını 37'ye çıkartıp 8 maç kala önümüzdeki sezonu da garantileye aldı. Rakibini ikinci yarıda Berkan ve Napoleoni'nin attığı gollerle yenen sarıkırmızılılar 4 maç aradan sonra galip gelerek kara bulutları dağıttı. Sarı-kırmızılı ekipte son haftalarda kadro tercihleri nedeniyle eleştirilmeye başlanan teknik direktör İlhan Palut da bu galibiyetle rahat bir nefes aldı.

DUYGUSAL ANLAR
Göz-Göz'de Palut, aylardır ilk 11'de forma giymeyen Deniz Kadah 9 ve Murat Paluli de 8 hafta sonra ilk 11'de yer alırken galibiyette önemli rol oynadı. Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, Rizespor'a attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı. Deneyimli futbolcu, ülkesi İtalya'da korona virüs salgınında ki ölümler nedeniyle attığı gol sonrası Roma'daki Kolezyum'un resminin yer aldığı dövmesini kameralara göstererek halkına destek verdi.

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