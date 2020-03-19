G.saray Kaan’ın peşinde

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda ilk olarak Düsseldorf forması giyen milli stoper Kaan Ayhan için hamle yapacak

G.Saray sezon sonundaki ilk transfer hamlesini belirledi. Gelecek sezon savunma hattındaki alternatif sayısını artırma planları yapan sarı-kırmızılıların Fortuna Düsseldorf formasını giyen milli oyuncu Kaan Ayhan için harekete geçeceği öğrenildi.

MAYIS'TA GÖRÜŞME

Kulübü ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden başarılı stoper için Mayıs ayında bir görüşme yapmayı düşünen yönetimin bu transferi gerçekleştirmek adına şartları zorlayacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Kaan Ayhan'ın transferi halinde İngiliz ekiplerinin radarındaki Luyindama gözden çıkarılacak. Bilindiği üzere sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Galatasaray'ın stoperi Luyindama için Wolves ve Aston Villa'nın teklifte bulunacağı öne sürülmüştü. Yine Luyindama ile ilgili sezon sonunda 12 milyon Euro'luk bir teklifin de sunulacağı iddia edilmişti.



Diagne'ye teklifler var A Milli Takım

Süper lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan golcü futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını, golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili bir transfer iddiası öne sürdü. Diagne ile Fransız ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiği öne sürüldü. Senegalli futbolcuyla Nottingham Forest ekibinin temasa geçtiği ifade edilirken Het Nieuwsblad'ın haberine göre ise Diagne, yeniden Türkiye'ye dönüp Galatasaray'da forma giymek istiyor. Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme yapan Mbaye Diagne, bu sezon Brugge'de 12 maçta 467 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.

24 maçta 2 gol attı

Fortuna Düsseldorf formasını giyen oyuncu Kaan Ayhan bu sezon 24 karşılaşmada görev aldı ve Werder Bremen ile E.Frankfurt mücadelelerinde gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki başarılı stoper ayrıca Köln, Schalke 04 ve M'Gladbach sınavlarında da asist yapmıştı.