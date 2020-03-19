Halilbeylispor tam gaz geliyor

İzmir Amatör Süper Küme Güney Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan Halilbeylispor, rakiplerini beklemeye başladı. Küçük bir beldenin takımı olan Halilbeylispor'un büyük başarısı, İzmir'de herkes tarafından konuşuluyor. Başkan Tuncay Paryaz, "Bizim başarımız bir inanmışlık hikayesidir. Uzun bir lig maratonunun sonunda grubu şampiyon olarak tamamlamak çok önemliydi. Şimdi şampiyonluk grubunda yer alacağız ve hedefimiz Bölgesel Amatör Lig. İzmir'in küçük bir mahalleyiz ancak buradan bir başarı hikayesi çıkarmayı başardık" dedi. Halilbeyli Mahallesi'nde şampiyon olarak karşılanan takıma bütün mahalle sakinleri sahip çıktı ve şampiyonluk kutlamaları gün boyu sürdü.