Kartal’da rota Jesus

Beşiktaş, savunma hattını değiştirmek için harekete geçerken Roma forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper takibe alındı

Süper Lig'de bu sezon 26 maçta yediği 32 golle ilk 6 takım arasında en çok gol yiyen takım durumunda olan Beşiktaş, yaz transfer döneminde savunmasına takviye yapmak için şimdiden çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, Roma'nın başarılı stoperi Juan Jesus'u kadrosuna katmak için atağa kalkarken temaslarına hız verip bu transferi erkenden bitirmeyi hedefliyor. Brezilyalı savunma oyuncusunu daha önce F.Bahçe ve G.Saray da gündemine almış ancak anlaşma gerçekleşmemişti. Sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Jesus bu sezon sadece 4 müsabakada süre alabildi. Son 4 sezondur Roma formasını giyen Jesus daha önce ise 5 sezon İnter için ter dökmüştü.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNADI

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Roma'nın Başakşehir'i 4-0 yendiği randevuda 90 dakika süre alan Brezilyalı oyuncu kariyerinde çıktığı toplam 264 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. 4 kez Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki ismin sezon sonunda Beşiktaş forması giymesi sürpriz sayılmayacak.