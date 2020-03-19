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Haberler Spor Koşukavak’a tepki geldi

Koşukavak’a tepki geldi

Koşukavak’a tepki geldi
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Altay taraftarı, teknik direktör-lük konusunda Fenerbahçe yöne-timi ile görüşen Yalçın Koşuka-vak ile yönetime sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sarı-lacivertli ekibe sezon sonu gitmesi beklenen Koşu-kavak'ı eleştiren taraf-tarlar, "Kafası başka yerde olan bir teknik adamı takımın başın-da görmek istemi-yoruz. Madem gitti, İstanbul'da kalsaydı. Futbolcuların psikolojisi şimdi ne olacak. Altay da Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp" dediler.

KENETLENMELİYİZ

Başkan Özgür Ekmekçioğlu Koşukavak'ın teklifi kabul etmediğini belirtti. Süper Lig hayallerinin oldu-ğunu belirten genç başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Kenetlenmeliyiz" dedi

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