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Haberler Spor Kral varsa sorun yok!

Kral varsa sorun yok!

Kral varsa sorun yok!
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Altay'ın golcüsü Paixao, ligde 28. hafta geri-de kalırken attığı 17 golle zir-veye iyice yerleşti. Geçen sezon 29 gol atarak hem gol kralı olan hem de TFF 1. Lig gol rekoru-nu kıran Paixao, bu sezon ilk 5 maçta gol atamasa da sonrasında-ki maçlarda eski formuna kavuştu.

GOLÜ KOKLUYOR

35 yaşındaki golcü, 2-2 biten Karagümrük maçında 1 gol, 2-1 yendikleri lider Hatays-por'a 2 gol, İzmir ekibinin Altı-nordu'yu 1-0 yendiği maçta tek gol, 2-2 berabere biten maçta Bursaspor'a 1 gol, 3-1 kazandıkları Adanaspor'a 3 gol, 2-1 yendikleri Boluspor'a da 1 gol atarak bu süreçte takımına 14 puan kazandırdı.

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