KSK’de sıkıyönetim

Korona virüs tehditi yüzünden Karşıyaka yönetimi, Çiğli tesislerini dezenfekte ettirdi. Tesislere giriş ve çıkışlara kısıtlama kararı aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da teknik heyet Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sıkı yönetimin ilan etmeye hazırlıyor. Kulüp olarak altyapı aktivitelerini korona virüs (Kovid-19) nedeniyle askı alan yeşilkırmızılılar, A takımın bulunduğu tesislere giriş ve çıkışları da kısıtlayacak. Sporcular, teknik heyet ve personel dışında acil bir gereksinim olmadığı sürece dışarıdan tesislere giriş yaptırmayacak. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Sporcularımız ve çalışanlarımız dışında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne giriş çıkışları sıkı bir şekilde denetleyeceğiz" dedi.

ÇOK SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Bu arada Karşıyaka yönetimi, geçtiğimiz günlerde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin her yerini dezenfekte ettirdi. Tesise gelen özel ekip, sporcu odaları, soyunma odaları, yemekhane, spor salonları ve idman sahası çevresi başta olmak dezenfekte işlemi yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ