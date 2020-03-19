Ligler aynen devam

Tüm önlemlerin alınarak maçların seyircisiz olarak oynanmasınınen doğru çözüm olacağını düşünen TFF Başkanı Nihat Özdemir,“Maçların ertelenmesinden sonra çıkacak sonuçlar ağır olur” dedi.

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa'da etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle birçok ligde erteleme kararı alınmıştı. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da birçok ligde müsabakalara ara verilmişti. Avrupa'nın yanı sıra ABD, Japonya, Suudi Arabistan'ta da futbol organizasyonlarını durdurma kararı alındı. Süper Lig başta olmak üzere tüm alt lig ve basketbol ile voleybol da dahil tüm branşlarda müsabakalara seyirci alınmamıştı.

"LİGİ TAMAMLAMAYA MECBURUZ"

UEFA'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nı bir yıl erteleyip Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'ni askıya almasının ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçların planlandığı gibi Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak oynatılmaya devam edeceğini açıklamıştı. Bilim Kurulu ve bakanlıkların kararlarını yakından takip ettiklerini ve Gençlik Spor Bakanlığı ile de devamlı temas halinde olduklarını söyleyen Özdemir, ligleri ertelemenin ligin kaderi açısından çok daha ağır sonuçlar getireceğini de dile getirdi.



Ertelenmesindense devamı daha doğru

Avrupa'da korona virüsten etkilenen bir çok üst düzey ülkenin bile Nisan ayının başlarında ligleri başlatacağına dikkat çeken Özdemir, "UEFA Haziran ayının ortalarına kadar liglerin tamamlanmasını istiyor. Bazı ligler bu ayın sonunda maçlarını oynatmaya başlayacak. Maçlarımızı ertelemenin bize bir faydası yok, bilakis sonuçları çok ağır olur. Ara ne kadar olacak. Futbolcular nasıl idman yapacak. Lig başladığında kim ne kadar sağlıklı performans gösterecek bunlar hep soru işaretleri. Ertelenmesini isteyen de var, istemeyen de. Tüm kulüplerin önlemlerini alıp lige konsantre olması en uygun adım olacak" dedi.