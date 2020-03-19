Maliyeti 1.9 milyar

Korona virüs salgını nedeniyle UEFA'nın önceki gün üye ülke federasyonlarıyla yaptığı telekonferans sonrasında Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine alınmasıyla bu 1 yıllık ertelemenin ortalama kaybının 1.9 milyar Euro olduğu bildirildi. Sponsorluk gelirleri, bilet satışları ve yayın haklarından doğacak gelirleri kaybedecek olan UEFA, 1.9 milyar Euro'ya yakın bir miktarda kayıp yaşayacak.

3 MİLYON BİLET SATILACAKTI

EURO 2020, 12 Haziran'da Türkiye ile İtalya'nın Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmesi planlanan maçla başlayacaktı. Bu maçın ardından Bakü, St. Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte'de toplam 36 grup maçı oynanıp, diğer turlara geçilecekti. 30 Euro ile 945 Euro arasında değişen fiyatlarla satılacak olan biletlerden UEFA'nın çok büyük bir kaybı oldu. 3 milyon bilet satmayı planlayan UEFA'nın ertelenmeyle birlikte sadece biletten yaşayacağı ortalama kayıp 600 milyon Euro. Sponsor gelirleri ve yayın gelirlerinden 1.3 milyar Euro beklentisi olan UEFA, bu geliri de kaybetmiş oldu.