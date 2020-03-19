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Haberler Spor Manisa’da bisiklet heyecanı yasandı

’da bisiklet heyecanı yasandı

Manisa’da bisiklet heyecanı yasandı
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Okullararası Bisiklet İl Birinciliği'nde 130 sporcu yarıştı. Küçüklerde Halil Kağan Önal 1., yıldızlarda Emir Özdemir 1., Mertcan Duran 2., Kaan Ersönmez 3., gençler B kategorisinde Emircan Aykalkan 1., Deniz Özleyen 2., Baran Aydın 3., gençler A kategorisinde Burak Şermet 1., Baran Cem İncili 2., Metehan Kazer 3., minik kızlar ferdi kategoride Elifnaz Tuncer (Sekiz Eylül Kemal Neşen Dömekeli İlkokulu) 1., minik kızlar takım halinde Sekiz Eylül Kemal Neşen Dömekeli İlkokulu 1., minik erkekler ferdi kategoride Umut Köse (Sekiz Eylül Kemal Neşen Dömekeli İlkokulu) 1., minik erkekler takım halinde Sekiz Eylül Kemal Neşen Dömekeli İlkokulu 1. oldu.

CÜNEYT HASÇELİK

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