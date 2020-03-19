Şampiyonlar geçidi

Kuzey Grubu’nda Kınık Bld, Merkez Grubu’nda Torosgücü, Güney Grubu’nda Halilbeylispor Play-Off’a direkt kaldı.

İzmir Süper Amatör Küme'de şampiyon olan takımlar geçen hafta sonu oynanan maçlarla belli oldu. Kuzey Grubu'nda en yakın rakibi Kemalpaşaspor'a 5 puan fark atan Kınık Belediyespor, şampiyonluğunu ilan etti. Merkez Grubu'nda ise Torosgücü mucizesi yaşandı. Ligin bitimine son bir hafta kala liderliği ele geçiren İzmir ekibi, Gaziemir Gençlikspor'u 3-1 yenerek ilk hedefine ulaştı, grubunu şampiyon olarak tamamladı. Güney Grubu'nda ise Halilbeylispor deplasmanda Narlıdere Belediyespor'u 3-0 yenerek bayram yaptı. Gruplarını şampiyon olarak tamamlayan takımlar Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için direkt olarak Play-Off'a kaldı. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren 6 takım da çapraz eşleşmeyle Play-Off'a çıkmak için yeniden mücadele edecek. Kemalpaşaspor Kemalpaşa Esnafgücü ile Buca Zaferspor Bayındır'la, Alaçatıspor da Dikili Belediye ile Play- Off'a çıkma maçları oynayacak.

HEYECAN TAVAN YAPTI

Galipler Play-Off'a adını yazdıracak. 6 takımın yer alacağı Play-Off, tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak, ilk ikiyi alacak takımlar Bölgesel Amatör Lig'e adlarını yazdıracak. Grupta 3. ve 4. olan takımlar ise Play-Out maçı oynayacak.



Süper Amatör'e 6 takım veda etti

İzmir Süper Amatör Küme'de 3 grupta oynanan maçlar sonunda 6 takım direkt olarak 1. Amatör Küme'ye düştü. Kuzey Grubu'nda Poyracık Bilir Altay, Dikili Çandarlıgücü, Merkez Grubu'nda Gaziemir Seydiköy, Gültepespor, Güney Grubu'nda Güzelbahçe Belediyespor ve Selçuk Çamlıkspor lide veda etti. Fikri Altay Bornova Kanderespor'la, Foça Belediyespor da Şirinyerspor ile Play-Out karşılaşması oynayacak. Bu maçları kazanan takımlar yeni sezonda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.