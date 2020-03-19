Sercan Günay’dan muhteşem başarı

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından İstanbul Pendik'te düzenlenen Özer Baysaling Şampiyonası'nda Milas'ı temsil eden Sercan Günay, 171 Klasik Vücut Geliştirme Büyük Erkekler sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu. Daha önce katıldığı 2018-2019 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Milas'ı başarıyla temsil ederek Türkiye üçüncüsü olan Günay, bir büyük başarıya daha imza attı. Uzun yıllardan beri vücut geliştirme sporuyla ilgilenen ve Milas'ta spor salonu ile hizmet veren Günay, hedefinin milli takım forması giymek olduğunu belirterek, "Yolumuz uzun Mayıs ayında milli takım ile İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'na hazırlığımız devam edecek" dedi. Günay, 3-6 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Rafael Santonja Cup Şampiyonası'nda da yarışacak.

VOLKAN YILDIZ