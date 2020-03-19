Torosgücü adım adım BAL’a doğru

İzmir Süper Amatör Küme Merkez Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan Torosgücü, hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen ve 'Mahalle küçük, hayaller büyük' sloganıyla yola çıkan Torosgücü büyük bir iş başardı. Teknik direktör Murat Çiftçi, "İlk etabı geçtik. Şimdi Play-Off'a kalarak ikinci bir işimizi de şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Bize destek veren başkanımıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yolun sonu Bölgesel Amatör Lig" dedi.