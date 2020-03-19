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Haberler Spor Transfer harekatı

harekatı

Transfer harekatı
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Göztepe'de yönetim isimleri sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldızları Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk ile sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekipte çok iyi bir sezon geçiren ve sakatlanmadan önce özellikle son 9 haftalık periyotta 5 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çeken Serdar Gürler için Göztepe yönetimi yeni bir mukavele önerdi. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon devre arasında 1.5 yıllığına İspanyol ekibi Huesca'dan kiraladığı Serdar Gürler'in satış opsiyonunu elinden bulunduran yönetimin Huesca ile de pazarlık aşamasında olduğu bildirildi. Yönetimin Göztepe ile bir yıl daha anlaşması bulunan Alpaslan Öztürk ile de ön görüşme yaptığı bildirildi.

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