1928 Bucaspor artık tutulmuyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 1928 Bucaspor fırtınası esiyor. Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 23 puan toplayan sarılacivertli ekip, ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmesiyle şaha kalktı. 49 puanla şu an 4. sırada yer alan İzmir temsilcisi, ikinci yarıda oynadığı 11 maçta 26 puan toplayarak büyük bir başarı elde etti. Ligde oynadığı son 14 karşılaşmada da 1928 Bucaspor, 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak rakiplerine gözdağı verdi. Teknik direktör Ersin Aka, iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Hedefimiz belli. Bu yolda iyi gidiyoruz. Bizim ve futbolcularımızın hayalleri var. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz" diye konuştu.