2021 Dünya Kulüpler kupasına da erteleme

FIFA, Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle bir yıl erteleme kararının ardından, FIFA Konseyi video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, gerek Avrupa Futbol Şampiyonası gerekse Kupa Amerika ile çakışmaması için 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Infantino karara ilişkin, "Bu istisnai durum, istisnai önlem ve kararlar alınmasını gerektirir" değerlendirmesinde bulundu. Hearts'ın maaş hamlesi İskoçya Birinci Futbol Ligi kulübü Hearts, yeni tip koronavirüsün sebep olduğu mali zorlukların üstesinden gelmek amacıyla maaşların yüzde 50 düşürüleceğini duyurdu. Açıklamada, maaş kesintisini kabul etmeyenlere sözleşme feshinin önerileceği kaydedildi. Kesinti süresinin belirsiz olduğu ve salgının durumuna göre kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.