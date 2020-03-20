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Haberler Spor A.Ordu dışarıda zor kazanıyor

A.Ordu dışarıda zor kazanıyor

A.Ordu dışarıda zor kazanıyor
Giriş Tarihi: 20.3.2020

TFF 1. Lig'de bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Altınordu, aynı zamanda deplasman sancısı da yaşadı. Kırmızılacivertliler, dış sahada oynadığı 13 karşılaşmada sadece 1 maçı kazandı, 8 müsabakadan puansız ayrıldı. Dört maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. İzmir temsilcisi rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde de 22 gol gördü. Dış sahada 2 puan toplayan Eskişehirspor'un ardından 7 puanla Altınordu en az puan kazanan ikinci takım oldu. Kırmızı-lacivertliler, ligin bitimine 6 hafta kala, 4 maçını da deplasmanda oynayacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tabloyu değiştireceklerini söyledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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