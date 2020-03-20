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Haberler Spor At yarışları ertelendi

At yarışları ertelendi

At yarışları ertelendi

20.03.2020, 12:53

Tarım ve Orman Bakanı bu kapsamda at yarışlarının da ertelendiğini duyurdu.Pakdemirli, "At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Koronavirüs seyrine göre alma düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını; futbol, basketbol ve voleybol maçlarının ardından at yarışlarını da etkiledi.

Bugün bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarışların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Pakdemirli, "At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Koronavirüs seyrine göre alma düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

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