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Haberler Spor Beşiktaş’tan Volkan hamlesi

’tan Volkan hamlesi

Beşiktaş’tan Volkan hamlesi
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde havlu atan Beşiktaş'ta yönetim, sezon bitmeden önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ilk hamleyi 1 numaralı mevkiye yapacak. Mevcut file bekçisi Karius ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlı yönetim gözünü Başakşehir'e çevirdi.

FORVETE ARAYIŞLAR BAŞLADI
Siyah-beyazlıların Başakşehir'in kalesini koruyan Volkan Babacan'a teklif götürdüğü ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Öte yandan forvet bölgesine de Burak Yılmaz'la rekabet edebilecek bir isim kazandırmayı planlayan yönetimin bu konuda Hollanda ve Belçika'da oyuncu arayışında olduğu ifade edildi. Kartal, sezon sonunda 7-8 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

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