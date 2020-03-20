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Haberler Spor En hırçını Marcao

En hırçını Marcao

En hırçını Marcao
Giriş Tarihi: 20.3.2020
Galatasaray'da geride kalan 26 haftada, takımın en hırçın oyuncusu Marcao oldu. 23 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon forma giydiği 23 Süper Lig karşılaşmasında tam 9 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü. Genç savunmacı, bu kartlar nedeniyle 3 kez cezalı duruma düştü.
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